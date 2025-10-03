«Ее душа будет тревожиться»: девочку, которую уже 15 дней не могут похоронить в Якутии, не оставляют одну

В якутском селе Юкагир уже больше двух недель не могут предать земле восьмилетнюю девочку, которая погибла под колесами трактора. Судмедэксперты никак не могут добраться до отдаленного населенного пункта, из-за чего близкие несовершеннолетней вынуждены хранить ее тело в холодном пустеющем доме, так как морга поблизости нет.

В беседе с mk.ru родственники школьницы рассказали, что произошло за 15 дней. По их словам, тело лежит в нежилом помещении, где по очереди круглосуточно дежурят жители. Люди верят, что девочке нельзя оставаться одной.

«Мы верим, что девочку нельзя оставлять одну: ее душа будет тревожиться. Это Арктика, тут даже неверующий становится верующим», — рассказали близкий погибшей.

Мама девочки, по словам источника, не принимает участие в дежурствах. Женщина находится в тяжелом состоянии из-за личной трагедии.

Ранее близкие погибшей школьницы рассказали, почему, на их взгляд, судмедэксперты до сих пор не могут добраться до села. По их словам, у специалистов нет денег на перелет.