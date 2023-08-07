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16:17, 07 августа 2023
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Пролежала больше года: мумифицированное тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве

В Москве вскрыли квартиру и нашли год пролежавшее тело режиссера Джимбиновой.

Пролежала больше года: мумифицированное тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в Москве

© Freepik

В Москве нашли тело режиссера Светланы Джимбиновой. Ее труп пролежал в квартире больше года.

Подробности сообщает Пятый канал.

Джимбинова долгое время не брала трубку, не открывала двери. Жильцы дома также перестали видеть режиссера. Соседи обратились в правоохранительные органы.

Квартиру вскрыли, а в одной из комнат нашли Джимбинову. Тело находилось на полу, оно было мумифицировано.

Экспертиза установила, что труп лежал больше года – режиссер скончалась в начале 2022 года. Джимбиновой на тот момент было за 80-ть.

Она известна по работе в театре имени Вахтангова. Режиссер поставила 6 спектаклей, написала множество работ.

Ранее в Москве нашли мумифицированное тело пенсионера, который скончался полгода назад. Его обнаружили после того, как соседи пожаловались, что их топят сверху.

Источник фото:Freepik
Источник:Пятый канал
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