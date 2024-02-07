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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 февраля 2024, 17:56
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«Ваш снегопад «Ольга»: певица Серябкина показала фото в пижаме на фоне сугробов

Певица Ольга Серябкина приняла решение сняться в пижаме среди сугробов.
«Ваш снегопад «Ольга»: певица Серябкина показала фото в пижаме на фоне сугробов

© Starface.ru

Певица Ольга Серябкина в личном блоге поделилась новым фото среди сугробов. Артистка предпочла не надевать верхнюю одежду и снялась прямо в пижаме.

Новой публикацией экс-солистка группы SEREBRO решила напомнить о снегопаде «Ольга», который накрыл Москву 7 февраля. Она посчитала, что будет вполне остроумно выйти на улицу без одежды и написать в Сети: «Ваш снегопад «Ольга».

Шутку многие поклонники Серябкиной оценили. Они решили продолжить тему, начатую певицей, и попросили ее уже перестать «буйствовать», так как «замело уже» и «снега достаточно».

Напомним, что, по данным синоптиков, снегопад в столице продлится сутки. Не исключено, что за 7 февраля в Москве выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, этой зимой Ольга Серябкина нередко проводит время на улице, играя в снегу. А все из-за маленького сына. Первенца артистка родила в конце 2021 года. Ребенка назвали Лукой. Правда, поклонники смогли увидеть его только в 2023 году, так как вокалистка долгое время скрывала его внешность от публики.

Ранее Ольга Серябкина развеяла главный миф российского шоу-бизнеса.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ольга Серябкина
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