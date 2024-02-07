«Ваш снегопад «Ольга»: певица Серябкина показала фото в пижаме на фоне сугробов

Певица Ольга Серябкина в личном блоге поделилась новым фото среди сугробов. Артистка предпочла не надевать верхнюю одежду и снялась прямо в пижаме.

Новой публикацией экс-солистка группы SEREBRO решила напомнить о снегопаде «Ольга», который накрыл Москву 7 февраля. Она посчитала, что будет вполне остроумно выйти на улицу без одежды и написать в Сети: «Ваш снегопад «Ольга».

Шутку многие поклонники Серябкиной оценили. Они решили продолжить тему, начатую певицей, и попросили ее уже перестать «буйствовать», так как «замело уже» и «снега достаточно».

Напомним, что, по данным синоптиков, снегопад в столице продлится сутки. Не исключено, что за 7 февраля в Москве выпадет около четверти от месячной нормы осадков.