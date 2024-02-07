«Ваш снегопад «Ольга»: певица Серябкина показала фото в пижаме на фоне сугробов
© Starface.ru
Певица Ольга Серябкина в личном блоге поделилась новым фото среди сугробов. Артистка предпочла не надевать верхнюю одежду и снялась прямо в пижаме.
Новой публикацией экс-солистка группы SEREBRO решила напомнить о снегопаде «Ольга», который накрыл Москву 7 февраля. Она посчитала, что будет вполне остроумно выйти на улицу без одежды и написать в Сети: «Ваш снегопад «Ольга».
Шутку многие поклонники Серябкиной оценили. Они решили продолжить тему, начатую певицей, и попросили ее уже перестать «буйствовать», так как «замело уже» и «снега достаточно».
Напомним, что, по данным синоптиков, снегопад в столице продлится сутки. Не исключено, что за 7 февраля в Москве выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
К слову, этой зимой Ольга Серябкина нередко проводит время на улице, играя в снегу. А все из-за маленького сына. Первенца артистка родила в конце 2021 года. Ребенка назвали Лукой. Правда, поклонники смогли увидеть его только в 2023 году, так как вокалистка долгое время скрывала его внешность от публики.
Ранее Ольга Серябкина развеяла главный миф российского шоу-бизнеса.