Едва не умер: россиянин просверлил себе голову, чтобы научиться управлять снами

Экспериментатор из России при помощи дрели вживил себе в мозг имплант для генерации «ясных снов». Историю экстремальной операции, опубликованную Daily Mail, вскоре подтвердил сам мужчина в социальных сетях.

40-летний исследователь решил провести запланированную операцию в Казахстане и переехал из России в Алматы. В ходе эксперимента мужчина использовал дрель и другие подручные инструменты. Он хотел вставить имплант-электрод, чтобы научиться управлять своими снами.

«Для многих людей это будет своего рода развлечением. Представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, и вот мы находим способ помочь ему попасть в люцидный сон, где возможно все», – заявил россиянин.

Операция завершилась еще в конце июня, о чем мужчина сразу сообщил подписчикам в соцсетях. Из-за попыток пробить заднюю часть черепа дрелью исследователь потерял более литра крови.

К хирургическому вмешательству он готовился по видео на YouTube, а все необходимые навыки отрабатывал на овцах. Однако через пять недель после эксперимента медики извлекли чип из его черепа.

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