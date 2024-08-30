Едва не совершил наезд: юный самокатчик подрезал Орнеллу Мути в Петербурге

Итальянская киноактриса Орнелла Мути прибыла в Санкт-Петербург. Цель ее визита — выставка художника и по совместительству товарища Никаса Сафронова. Во время перемещения по Северной столице с мировой звездой едва не произошел неприятный инцидент. На тротуаре знаменитость подрезал юный самокатчик, передает 78.ru.

Очевидцы зафиксировали случившееся на камеру телефона. Кадры записи опубликовали в Сети. Так, на них видно, как Мути направляется вместе с другой женщиной к своему минивэну. Немного не доходя до машины, перед звездой пронесся юный самокатчик.

Камера не запечатлело, что было дальше. Было лишь видно, как мировая звезда отшатнулась от подростка на самокате.

Ранее Мути рассказала о планах по досугу в России. В настоящий момент актриса не знает, сколько у нее будет свободного времени.