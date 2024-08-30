«Не знаю, сколько будет свободного времени»: приехавшая в РФ Мути рассказала о своих планах

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о планах по досугу в России. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

30 августа стало известно о том, что Орнелла Мути прилетела в Россию. Правда, без инцидента не обошлось. По данным СМИ, багаж знаменитости потеряли по пути в Санкт-Петербург. Находясь в аэропорту, Мути пообщалась с журналистами и заговорила о своих планах.

Как выяснилось, пока актриса не планировала досуг в России.

«Если честно, не знаю, сколько у меня будет свободного времени», — лаконично высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути прилетела в Россию, чтобы посмотреть картину в поддержку Дурова. Подробности читайте в этой новости.

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