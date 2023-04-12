Едва не повторил судьбу деда: родные мальчика, на которого упал бомж, боятся проклятия

Семья двухлетнего малыша, на которого 11 апреля с парапета упал пьяный бомж, предполагает, что все это произошло не просто так. Родственники решили, что их преследует проклятие, ведь всего месяц назад при подобных обстоятельствах умер двоюродный дед ребенка. Об этом пишет mk.ru.

Напомним, что в тот день мама с мальчиком в коляске приехала из Мытищ на Ярославский вокзал, чтобы посетить поликлинику. Женщина спускалась в метро, как вдруг на коляску с высоты 4 метров упал мужчина, который сидел на парапете. Видимо, он рухнул по своей неосторожности, но с такой силой, что коляска даже не подлежит восстановлению.

Ребенок пострадал, но не сильно. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием, чтобы исключить сотрясение мозга. 44-летний мужчина не пострадал. Полицейские выяснили, что он – уроженец Чувашии, ведущий асоциальный образ жизни. На вокзале его видят не в первый раз, там он бывает со своими дружками, часто в нетрезвом виде.

Родственники были в шоке от произошедшего, тем более что месяц назад у них была подобная ситуация, которая закончилась смертью двоюродного дедушки. 50-летний мужчина работал водителем в Ивановской области. Ему на голову обрушилась часть козырька магазина, на котором скопилось много снега. Мужчина погиб на месте.

Ранее мы писали о том, как трехлетний мальчик попал в больницу с инсультом после наезда авто на переходе в Подольске. Мальчик ехал по улице на беговеле по пешеходному переходу. В какой-то момент на него наехал автомобиль. За рулем находился 34-летний мужчина. Отмечается, что ДТП произошло на Революционном проспекте рядом с жилым домом.