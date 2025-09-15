Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии может не вернуться домой из-за страха летать

Единственный выживший в катастрофе Air India, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, может не вернуться домой в Великобританию из-за слишком сильного страха летать на самолетах.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на семью мужчины, он до сих пор травмирован из-за июньской авиакатастрофы, в которой погибли люди.

Напомним, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India совершал рейс Ахмадабад-Лондон 12 июня, когда через пару минут после взлета пилоты предупредили диспетчеров о неполадках. Авиалайнер не мог набрать высоту. В авиакатастрофе погибли 279 человек, 19 из них – на земле. Вшива Кумар Рамеш оказался единственным выживши. Он сидел на месте 11А.

Родственник Рамеша рассказал, что его супруга и 4-летний сын летали к нему в Индию, чтобы помочь ему восстановиться, но уже вернулись в Лондон. Сам мужчина пока не намерен возвращаться в Британию. Сейчас он проходит курс психотерапии.

«Думаю, он останется там, потому что ему будет слишком страшно снова садиться в самолет», — добавил он.

Ранее мы писали, что родственникам жертв авиакатастрофы Air India вернули чужие останки