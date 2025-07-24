Родственникам жертв авиакатастрофы Air India вернули чужие останки

Несколько британских семей, потерявших близких в катастрофе Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в июне, получили чужие останки. Об этом заявил адвокат пострадавших, международный авиационный юрист Джеймс Хили-Пратт. Подробности сообщает Metro.

По его словам, как минимум у двух граждан Великобритании была ошибочно установлена личность после репатриации тел. В одном случае коронер в Лондоне обнаружил, что ДНК нескольких погибших смешались в одном гробу.

«Доктор Фиона Шоу обнаружила аномалии ДНК, когда тела впервые вернули на родину», — сообщил Хили-Пратт.

«Смешение произошло в самом начале, что заставило доктора Уилкокс быть предельно внимательной при проверке останков. В итоге выяснилось, что один из погибших оказался совсем не тем, за кого его приняли», — добавил адвокат.

Напомним, что 12 июня самолет, следовавший из Ахмадабада (Индия) в Лондон, едва оторвавшись от взлетной полосы, потерял управление и рухнул на медицинский колледж и больницу. Погибли 242 человека на борту и 19 — на земле.

По данным CNN, предварительное расследование показало, что переключатели подачи топлива в кабине пилотов были отключены, что привело к остановке двигателей. Двигатели удалось запустить снова, но самолет уже не успел выровняться.

Семьи погибших потрясены ошибками в идентификации.

При этом семья Акила Нанабавы, его жены Ханны Вораджи и их 4-летней дочери Сары уверена, что получила правильные останки, но выразила солидарность с теми, кто все еще ждет ясности.

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