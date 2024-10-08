Единственный выживший из группы альпинистов рассказал о последней радиопередаче. Об этом сообщает RT.

Альпинист Валерий Шамало, который в последний момент откололся от группы и вернулся в лагерь перед восхождением, рассказал о том, что держал связь с погибшими по радио.

По словам Шамало, ни о каких проблемах члены группы накануне спуска не сообщали.

«Связь была через базу… Они могли в любой момент передать информацию… Информация была „Спускаемся, всё в порядке“… и вдруг прекратила приходить информация», — рассказал он.

Мужчина добавил, что решил вернуться в лагерь, так как по его расчетам спускаться с горы пришлось бы ночью в условиях плохой погоды.

Шамало рассказал, что восхождение организовала «Школа альпинизма Санкт-Петерубрга», в состав группы входил ее руководитель Александр Душейко.

Ранее мы писали о том, что погибшие в Непале российские альпинисты были связаны одной веревкой.