«Были связаны»: раскрыты обстоятельства гибели российских альпинистов в Непале

Погибшие в Непале пятеро альпинистов перед смертельным падением в обрыв были связаны одной веревкой. Об этом в беседе с 360.ru рассказала представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

Утром 8 октября появилась информация о том, что были найдены тела альпинистов, которые умерли во время восхождения на гору Дхаулагири. В группе были Владимир Чистиков, Александр Душейко, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. По предварительной версии, с ними произошел несчастный случай.

«Да, ребята погибли. Произошел срыв связки, ребята были связаны одной веревкой. Наверное, один ускользнул, а у остальных не хватило сил и реакции удержаться на склоне», — сообщила Анна Пиунова.

Другие СМИ тоже отмечают, что альпинисты шли в одной связке – один сорвался и полетел вниз, потянув за собой других. Сообщалось об одном живом участнике группы, который в последний момент отказался от восхождения. Он остался в лагере.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня, которая тоже серьезно увлекается альпинизмом, высказалась о смерти мужчин. Звезда раскрыла опасность горы Дхаулагири. В конце сентября знаменитость сообщила, что поднялась на гору Манаслу в Непале. Она отметила, что Манаслу крайне популярна среди экспедиций.