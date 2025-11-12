«Едем на кладбище»: пассажирка угрожала таксисту мачете из-за шансона

В Самаре женщина угрожала таксистку мачете и требовала включить шансон. Конфликт из-за музыки попал на запись видеорегистратора.

По данным РЕН ТВ, пассажирке не понравилась музыка, которая играла в машине. Она взяла в руки мачете и стала угрожать водителю.

«Мне не нравится такая музыка!» – крикнула женщина и ткнула лезвием в панель автомобиля.

Пассажирка приказала включить шансон и назвала конкретную радиостанцию. Испуганный таксист выполнил ее требование. Однако как только в салоне заиграла желаемая музыка, пассажирка сделала новое заявление. Она сообщила, что меняет пункт назначения и обратилась к водителю с вопросом.

«Вы в курсе, куда мы едем? Мы едем на кладбище», – продолжила она.

РИА Новости сообщает о том, что местная полиция начала проверку по факту конфликта в такси.

«Отделом полиции "Смышляевка" ОМВД России по Волжскому району проводится проверка по публикации о конфликте между водителем и женщиной-пассажиром в автомобиле одной из самарских таксомоторных организаций», — подтвердили в ГУМВД России по региону.

