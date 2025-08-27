Дядя заявившей о желании заработать на гибели военного школьницы ранен на СВО

Дядя 10-летней девочки, заявившей о планах найти парня и отправить его на Украину, чтобы получить «бабосики», является бойцом СВО. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга семьи.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео со стрима многодетной матери из Новосибирской области, на котором ее десятилетняя дочь изъявила желание найти себе парня. В ее планах якобы отправить избранника на СВО и заработать деньги на его смерти.

Однако, стало известно, что дядя школьницы является участником СВО. Сообщается, что он был дважды ранен во время боевых действий.

Позже девочка принесла извинения за сказанное. Свой поступок она объяснила тем, что так шутят ее подруги, с которыми она общается в онлайн-игре. Она призналась, что просто повторила за ними, но теперь искренние раскаивается за свои слова.

«Я извиняюсь за свои слова, и мне стыдно. В моей игре все девочки так говорят. Но я все поняла, и мне стыдно», — сказала девочка.

Сама блогерша также извинилась за дочь перед подписчиками.

«Мне как матери очень стыдно, что мой ребенок об этом вообще высказалась! Ну извините, я сама не ожидала этого от нее, а о чем они там разговаривают в своих чатах, я не слежу!» — написала она в своем блоге.

Ранее мы писали, что жителя Магнитогорска признали мертвым из-за двойника на СВО.