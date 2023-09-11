Спасала жена: 79-летний Валентин Смирнитский рассказал о своем алкоголизме

79-летняя звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентин Смирнитский откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он не мог справиться с пристрастием к алкоголю. По его словам, спиртное он стал любить после обретения славы. И сейчас актер понимает, что не смог бы выйти из этой ситуации без помощи супруги.

Смирнитский признался, что после того, как его накрыла популярность, у него начало «срывать якоря». Ему повезло, что в тот непростой период с ним рядом оказалась любимая женщина – четвертая жена Лидия Рябцева. Она проявляла терпение, поддерживала мужа и делала все, чтобы он смог справиться с зависимостью.

Как считает Валентин Георгиевич, без супруги у него бы точно не вышло побороть алкоголизм. «Остановился благодаря не столько силе воле, которой я похвастаться не могу, а той же Лиде. Даже не знаю, это доброта и строгость», - поделился актер в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Напомним, что истинное счастье Смирнитский смог обрести только с четвертой женой. Предыдущие же браки он считает неудачными. Все они сопровождались разводами с разделом имущества, и всю свою недвижимость артист всегда оставлял бывшим.

Ранее в алкоголизме обвинили актрису Ренату Литвинову. Об этом сообщил Отар Кушанашвили.