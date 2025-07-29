Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пострадала во время камнепада в Пакистане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер получила серьезные травмы в результате камнепада, произошедшего в горах Пакистана. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на менеджера спортсменки.

Инцидент произошел 28 июля в горах Каракорум на высоте около 5,7 тысяч метров. Совершавшая восхождение 31-летняя Дальмайер попала под камнепад. Ее партнерше по восхождению удалось вызвать экстренные службы. Но из-за сложного рельефа местности и труднодоступности района спасательный вертолет смог добраться до пострадавшей только утром следующего дня, 29 июля.

Лаура Дальмайер завершила свою профессиональную карьеру в биатлоне в 2019 году. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхан она завоевала две золотые медали в спринте и гонке преследования, а также стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.

До этого норвежский лыжник Эудун Гренвольд погиб в горах от удара молнии. В реанимации ему исполнилось 49 лет.