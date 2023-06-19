Двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига вместо воды на даче под Петербургом

В Ленинградской области госпитализировали двухлетнего ребенка с серьезным токсическим отравлением. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, маленькая девочка была вместе с семьей на даче, находящейся в деревне Нурма. Для приготовления еды на костре взрослые купили специальную жидкость для розжига. В какой-то момент малышка осталась без присмотра и, перепутав опасное вещество с водой, выпила его.

Несмотря на то, что все произошло еще около пяти часов вечера, бригаду скорой помощи вызвали только примерло в час ночи. Медики настояли на госпитализации ребенка. На данный момент девочка находится в больнице. Ее состояние оценивают, как крайне тяжелое. Сообщается, что раньше семья не показывала себя, как неблагополучная.

Напомним, что недавно жидкость для розжига выпила и женщина из Москвы. Она готовила салат для своих родных и нечаянно взяла вместо заправки совсем не то, что нужно. Перед тем как подать на стол блюдо, россиянка решила его попробовать, и ей практически сразу стало плохо. После этого она попала в реанимацию.