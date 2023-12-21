Двухлетняя девочка с удушьем пять часов не могла попасть в больницу из-за отказа врача

Сотрудники прокуратуры вынесли представление в отношении главврача елецкой больницы, в который отказались принять двухлетнюю пациентку. Девочка страдала от приступов удушья, передает Gorod48.ru.

Несовершеннолетняя попала в Елецкую городскую детскую больницу на автомобиле скорой помощи. Ее привезли из другого района, однако дежурный врач по какой-то причине отказался принимать юную пациентку. Он переадресовал бригаду с ребенком, который страдал от приступов удушья, в Липецкую областную инфекционную клиническую больницу.

В итоге с момента вызова скорой до оказания помощи прошло пять часов. По причине этого региональной прокуратурой и Росздравнадзором была проведена проверка, по результатам которой было принято решение вынести преставление в отношении главврача. Также виновных могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в Новосибирске девочка попала в реанимацию после шести часов ожидания скорой. Врачи приехали за ней только на второй раз.