Двух девушек из России и Украины разыскивают в Турции за осквернение кладбища

Турецкие правоохранители разыскивают двух блогерш из России и Украины, которые устроили фотосессию в коротких шортах на кладбище в Анталии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, возраст девушек — 32 года и 29 лет соответственно. Утверждается, что на кладбище они пришли с пивом.

«По пути к будущей площадке для фотосессии подружки шутили про усопших и выбирали себе потенциальные места для захоронения. Сделав несколько фоточек и видео в коротких шортиках, треш-блогерши разложили партейку в карты прямо на могилах. Все свои похождения они с гордостью записывали на камеру и выкладывали в Сеть», — сказано в материале.

Также Life.ru пишет, что помимо съемок видео девушки занимаются придумыванием фанфиков со сценами насилия и преступлений. За выходку на кладбище же им грозит депортация и запрет на въезд в страну на несколько лет.

Ранее мы писали о том, что за осквернение религиозных символов суд в Москве оштрафовал блогера и дизайнера Артемия Лебедева.