Дворняга лишила глаз его любимого шпица: хозяин миниатюрной собачки перерезал горло ветеринару

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Зарайска в Московской области, подозреваемого в убийстве женщины-ветеринара. Мужчина расправился с врачом из-за того, что ее пес лишил глаз его шпица, передает mk.ru.

Между местным жителем и ветеринаром уже на протяжении долгого времени был конфликт. Все произошло осенью прошлого года, когда дворняга врача напала на миниатюрную собачку мужчины. Тогда в результате случившегося шпиц лишился глаз, а хозяйка агрессивного питомца отказалась без решения суда возмещать нанесенный ущерб.

В этом году между ветеринаром и мужчиной вновь произошла ссора. Накануне, 30 августа, житель Зарайска вернулся вместе с супругой домой вечером. Женщина зашла в квартиру перед прогулкой, а глава семейства остался сидеть в машине. Он уже выпивал в тот момент и громко слушал музыку.

На шум отреагировала врач. По всей видимости, она сделала замечание мужчине, а тот, вспомнив прежние обиды, накинулся на нее с канцелярским ножом. Труп женщины обнаружила супруга предполагаемого убийцы. Он сам в это время прятался рядом с кладбищем. Там его и задержали правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Хабаровске супруги жестоко расправились со знакомым и выбросили его тело в окно. Убийство произошло из ревности.