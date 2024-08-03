Двоих сотрудников Центробанка задержали за махинации с ветхими купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

36-летнего и 49-летнего сотрудников Южного главного управления Центробанка России задержали по подозрению в махинациях со старыми купюрами. Сообщается, что двое мужчин, работавшими инженерами должны были уничтожать ветхие пятитысячные купюры в специальном шредере.

Однако подозреваемые не сделали этого. Пропажу денег обнаружили только в июле. Выяснилось, что злоумышленникам удалось похитить порядка 2000 пятитысячных купюр (10 миллионов рублей). Во время обыска в квартирах подозреваемых нашли еще около 100 миллионов рублей ветхими купюрами.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере») УК РФ.

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