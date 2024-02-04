Двое юных бойцов в реанимации: машина с детьми-спортсменами съехала в канал

Тренер ММА и трое его воспитанников едва не погибли после падения автомобиля в канал с водой в Махачкале. Мужчина и один из юных спортсменов смогли выбраться самостоятельно, еще двух несовершеннолетних спасли очевидцы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, около восьми часов утра. Машина с детьми-спортсменами, которой управлял тренер по ММА, съехала в канал с водой. Водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно, один из пассажиров тоже. Еще двух мальчиков пришлось доставать из тонущего автомобиля очевидцам.

В итоге всех удалось спасти. Через некоторое время на место прибыла скорая помощь. Двух бойцов 10 и 12 лет доставили в больницу и определили в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое.

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