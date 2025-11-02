Может умереть от травм: пострадавший в ДТП россиянин застрял в Таиланде без денег на операцию

Российскому туристу в Таиланде требуется экстренная помощь. Мужчина разбился на мопеде в ДТП. Местные врачи требуют за операцию 3 млн рублей. Этих денег у родственников гражданина РФ нет, а вернуться на родину он не может, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, мужчина вместе с женой прилетел в провинцию Краби. В первый же день отпуска пара попала в ДТП. Глава семейства получил серьезные травмы и нуждается в операции. Транспортировать россиянина на родину не представляется возможным из-за аневризмы грудной аорты, так как она может лопнуть от перепада давления.

Заплатить за операцию в Таиланде близкие пострадавшего мужчины не могут. В консульстве туристам помочь не смогли. От полученных травм россиянин может умереть.

Ранее в Таиланде местные пробили голову мачете российскому туристу. Нападение на мужчину произошло на глазах у шестилетней девочки.