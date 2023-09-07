Двое погибли: фура на полной скорости влетела в велосипедистов-подростков на трассе

В Ленобласти фура на полной скорости влетела в группу велосипедистов-подростков, об этом сообщает Life.ru.

Все случилось в 10 утра на трассе А-181 «Скандинавия». Фура в районе развязки на поселок Огоньки сначала врезалась в легковой автомобиль, сопровождавший группу подростков из школы олимпийского резерва, а затем отлетела в спортсменов. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры с места происшествия, на которых видны страшные последствия аварии.

Всего на дороге было 11 школьников и один тренер. Как сообщили в МВД, в результате ДТП погибло два человека, еще 9 получили травмы различной степени тяжести. О том, почему фура столкнулась с автомобилем сопровождения спортсменов, не сообщается.

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