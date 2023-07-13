Двое подростков спаслись от похитителя благодаря разбитой дороге в Нижегородской области

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, но им удалось сбежать из-за плохой дороги. Злоумышленник подъехал к детям на бежевой машине. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным источника, несовершеннолетние катались на мопеде и увидели мужчину за рулем, который спросил у них дорогу к деревне Малое Козино. В момент разговора водитель неожиданно схватил нож и велел подросткам сесть к нему, пригрозив убийством.

Мальчик и девочка испугались и послушались, мужчина связал им руки пластмассовыми хомутами и поехал в направлении леса. Подростков спасло то, что машина застряла в грязи во время поездки. Похититель растерялся: сначала он заставил ребят толкать авто, а потом решил сам, но ничего не получилось. Тогда похититель бросил жертв связанными и сбежал.

Несовершеннолетним удалось освободиться и добраться до деревни, уже там они рассказали полицейским о случившемся. Отмечается, что личность мужчины установлена, ему 47 лет.

Ранее мы писали о том, как отвергнутый мужчина сменил фамилию и приехал в Петербург ради похищения экс-возлюбленной. В правоохранительные органы обратилась 25-летняя девушка. По ее словам, у нее с 2021 по 2022 год был роман с соотечественником, но у пары отношения не сложились и они разошлись. А весной 2022 года мужчину привлекли за нарушение миграционного законодательства и депортировали.