Двое пассажиров московского метро жестоко избили мужчину в вагоне из-за конфликта

В Москве двое неизвестных избили пассажира метро, после чего он попал в больницу с травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 23 апреля в 23:30 на станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии. Между москвичом и двумя пассажирами случился конфликт прямо в вагоне метро. В какой-то момент мужчины распылили ему в лицо содержимое баллончика, а потом накинулись с кулаками. Отмечается, что пострадавшему наносили удары по лицу и голове.

Житель столицы обратился в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента в столичной подземке.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге двое мужчин не смогли мирным путем решить конфликт, который возник из-за пассажирского кресла в троллейбусе. В итоге завязалась драка, а закончилось все поездкой в больницу. Отмечается, что столь бурно выясняли отношения 59-летний мужчина и 21-летний молодой человек, которые решали, кто будет ехать сидя, а кто стоя. Их не могли разнять другие пассажиры, так что пришлось вызывать полицейских.