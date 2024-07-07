Тина Канделаки пообещала добиться строгого наказания для насильников журналистки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

7 июля стало известно об изнасиловании журналистки телеканала «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино». По словам девушки, она возвращалась домой с работы поздним вечером 6 июля, когда к ней начали приставать трое незнакомцев. В итоге спустя 40 минут полицейские задержали троих подозреваемых.

Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. По ее словам, с пострадавшей уже находятся на связи.

«Всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила она.

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