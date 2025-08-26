Двое иранских альпинистов, пересекавшихся с Наговициной, погибли на пике Победы

Двое иранских альпинистов погибли при спуске с пика Победы в Киргизии. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, они пересекались с россиянкой Натальей Наговициной, когда та поднималась на вершину.

Хассан Машхадиоглу и Марьям Пилехвари поднялись на вершину 11 августа, однако на обратном пути пропали без вести. Восхождение иранские спортсмены начали 5 августа без официальной координации с федерацией альпинизма и лагерем «Южный Иныльчек». Для обоих это была уже третья попытка покорить пик Победы.

На высоте около 7300 метров они встретили российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая в тот момент поднималась к вершине. Позже она получила травму и была вынуждена остановиться под скалой.

После непродолжительных поисков, в ходе которых были обнаружены только личные вещи пропавших, иранских альпинистов признали погибшими. Поисковые работы прекращены.

Хассан Машхадиоглу возглавлял альпинистский клуб в Иране, Марьям Пилехвари работала инструктором по альпинизму.

Ранее мы писали о том, что в Киргизии возбудят дело против турфирмы, разрешившей Наговициной подъем в горы.