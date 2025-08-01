Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

Двое детей пострадали во время пожара в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло на девятом этаже.

Пострадавшие дети проживали этажом выше. По информации очевидцев, «они плакали и просили о помощи». После эвакуации обоих госпитализировали.

Квартира, где начался пожар, по данным источника, сильно захламлена. Ее жильца также спасли. Огонь удалось локализовать, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения, пострадавшим детям три года и семь лет. Их доставили в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка оценивают как тяжелое, другого — как средней тяжести.

Здание, где произошел инцидент, относится к старому жилому фонду комбинированной этажности — от четырех до десяти этажей. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что мужчина открыл стрельбу по детям с балкона.