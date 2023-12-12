Дверь была открыта: подробности страшного пожара, в котором погибла семья из Иркутска

Соседи и случайные прохожие спасли младших детей из погибшей семьи в Ленинском районе Иркутска. Мать бросила их на растянутые одеяла, пока глава семейства и старший сын задохнулись в ванной, сообщил телеканалу «360» житель третьего этажа.

Мужчина, услышав крики с пятого этажа своего дома в 1-м Советском переулке, первым заметил пожар и сразу же бросился на помощь. Сильное задымление и огонь затрудняли вход в квартиру, и даже спасатели столкнулись с трудностями. Однако благодаря соседу, который ориентировал их, и его жене, которая сбросила одеяла, удалось спасти четырехлетнего мальчика и семилетнюю девочку.

«Дверь входная была открыта. Не знаю, почему они не вышли», – поделился очевидец.

Трагическая гибель главы семьи и девятилетнего сына произошла в ванной. Сосед удивился, почему они не вышли самостоятельно, учитывая, что входная дверь была открыта. Он предположил, что женщина могла растеряться или неправильно определить место возгорания.

«Когда я пытался в квартиру заходить, в ванной уже тишина была. Я не знал, что кто-то в ванной», – рассказал сосед.

Жители дома сейчас оказывают помощь сиротам, чьи родители были единственными родственниками друг для друга и происходили из детдома. Из родственников осталась только тетя – сестра женщины, но и она – сирота.

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