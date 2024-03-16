Артистка Мариинского театра хотела заняться инвестициями и потеряла несколько миллионов

Скрипачка из Мариинского театра стала жертвой мошенников и потеряла больше 6 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артистка решила заняться инвестициями, но вышла на аферистов. С ноября по март она переводила неизвестному денежные средства, в результате чего лишилась 6 миллионов 274 тысяч рублей.

«Девушка рассказала, что хотела заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход от торговли на бирже ценными бумагами, драгоценными и полезными металлами и полезными ископаемыми», – передает инсайдер.

Как только она осознала, что попала в ловушку мошенников, то сразу обратилась за помощью стражей правопорядка. Скрипачка попросила привлечь неизвестного к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, как Митя Фомин противостоит мошенникам. Несмотря на то, что певец считает себя доверчивым человеком, он не боится аферистов из-за богатого жизненного опыта. По словам Фомина, при ощущении обмана внутри него будто бы сразу срабатывают механизмы защиты.