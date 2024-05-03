Две женщины сломали ребенку позвоночник, чтобы освободить качели для своих детей

В Москве женщины сломали мальчику позвоночник, чтобы освободить качели для своих детей. Им не понравилось, что ребенок долго качается, поэтому они просто начали его выталкивать. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным источника, все произошло на детской площадке в Таганском парке. 10-летний мальчик качался на качелях, а когда его попросили уступить место, то он отказался. Одна из родительниц была недовольна ответом и стала толкать ребенка силой, а в какой-то момент к действию присоединилась другая мать.

Женщинам удалось оторвать мальчика от поручней, он упал на землю. Ребенок пожаловался на боль в спине, и ему потребовалась медицинская помощь. Маленького пациента доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи зафиксировали у него переломы стопы и грудного позвонка, а также ушиб копчика.

Источник отмечает, что ребенок недавно уже перенес травмы – ломал позвоночник и ногу. Пока он находится под наблюдением медиков, а полицейские проверяют тех самых женщин.

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