Две женщины подрались в метро из-за громкой музыки в вагоне

Две пассажирки устроили драку в московском метро из-за громкой музыки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По информации ведомства, конфликт начался, когда одна из женщин высказала замечание по поводу громкости музыки, что впоследствии переросло в физическое столкновение дам.

В Интернете появилось видео инцидента. На кадрах заметно, как одна из женщин подошла к пассажирке с музыкой и набросилась на нее. В ответ она получила удары по голове и лицу. В ситуацию вмешались очевидцы. Им удалось предотвратить дальнейший конфликт.

Отмечается, что в результате потасовки пострадала 56-летняя женщина, получившая телесные травмы. Прокуратура в настоящее время расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в столичном метро мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал школьнику ножом. 27-летний житель Московской области толкнул мальчика, а после начал его преследовать. Испуганный школьник сразу обратился за помощью к полицейским.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Там сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам молодого человека, который подозревается в домогательстве 16-летней жительницы. Незнакомец трогал несовершеннолетнюю в метро.