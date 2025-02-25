Две смерти с интервалом в год: газовщику из дома погибшей журналистки Дарьи Дугиной вынесли приговор

Суд в Москве вынес приговор одному из двух газовщиков, которые обслуживали дом погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Мужчину признали виновным по делу о смерти жильцов из-за халатности, передает mk.ru.

Две смерти произошли в доме с интервалом в год. Сначала умерла молодая мать. Она зашла в ванную комнату, а через некоторое время близкие нашли ее бездыханное тело. Вторая смерть произошла спустя 12 месяцев. На этот раз умер мальчик.

Причиной смерти стала утечка газа из колонки. Следователи пришли к выводу, что ответственность за случившееся несут газовщики. Они формально отнеслись к выполнению своих рабочих обязанностей. Одному из сотрудников службы вынесли приговор. Ему назначили 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что двое подростков уединились в машине и задохнулись выхлопными газами. Они решили провести свидание в гараже.