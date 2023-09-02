Две сестры заявили в полицию о жестком изнасиловании после бурной вечеринки

В Подмосковье две сестры подали заявление о групповом изнасиловании, но их история оказалась выдумкой после веселого вечера в клубе.

Как пишет Telegram-канал Baza, девушки решили отправиться в клуб. Перед этим они выпили дома, и одна из сестер была уже весьма подготовлена после нескольких шотов. Позже девушки рассказали полиции, что вечеринка закончилась поездкой в квартиру одного из приятелей. Одну из сестер закрыли в туалете, а другую раздели и изнасиловали трое мужчин.

После этого, согласно их рассказу, девушек выкинули на улицу, и они сразу пошли в полицию писать заявление. Полицейские отправили девушку на медицинскую экспертизу и вызвали подозреваемых парней на допрос.

Однако у парней оказалась совсем другая версия событий. По их словам, сестры перебрали в баре, поэтому они решили отвезти их в квартиру одного из своих знакомых, чтобы никакой неприятности с ними не произошло. Видеозаписи с камер подтвердили, что одна из сестер даже не могла стоять на ногах. Парни помогли девушкам добраться до квартиры и на следующее утро проводили их обратно.

Результаты медицинской экспертизы также не подтвердили факт изнасилования, а сами сестры вскоре явились к следователям и признались, что они всё выдумали.

Ранее мы писали, что в Петербурге мать школьницы покусала полицейского на линейке 1 сентября.