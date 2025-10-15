Две недели не спал: друг подростка, зарезавшего одноклассника в Петербурге, рассказал о его странном поведении

19-летний подросток, зарезавший и забивший молотком своего бывшего одноклассника на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, две недели до совершения злодеяния страдал бессонницей. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказал изданию друг молодого человека, последние несколько дней он странно себя вел. Юноша не выходил на работу, питался только едой из доставки. Кроме того, он жаловался, что уже две недели не может уснуть.

Также, по его словам, ранее подозреваемый никогда не проявлял агрессии и не участвовал в драках.

«С ним знакомы давно. Был в шоке, когда узнал. Я пришел домой, а тут полиция, дверь открыта, меня ждали. Мне вообще сотрудники полиции ничего не сказали, только кратко, что он убил человека. Просто его вещи забрали и уехали», — рассказал молодой человек.

19-летний убийца жил у своего знакомого перед тем, как отправиться служить в армию. Парень планировал пойти на осенний призыв в ноябре.

