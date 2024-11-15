В Москве умерла 69-летняя пенсионерка, арестованная за организацию убийства сына

В Москве скончалась 69-летняя пенсионерка, подозреваемая в организации убийства сына. За два дня до смерти суд продлил ей меру пресечения до мая 2025 года – защита настаивала, что она столько не проживет, и оказалась права.

О смерти сообщает сайт mk.ru.

Арестованная умерла 15 ноября в московской больнице им. Ерамишанцева – там есть корпус для заключенных.

Издание отмечает, что 12 числа состоялся суд – уголовное дело против женщины рассматривали по существу. Защита просила отложить заседание – женщина была в больнице и не могла присутствовать. В суд по электронной почте направили обращение начальника СИЗО с заключением медкомиссии – фемиду просили освободить женщину из-под стражи. Однако письмо не прочитали, а перерыв сделать не разрешили – распечатать обращение у адвоката не было возможности. В итоге женщине продлили меру пресечения на 6 месяцев.

Напомним, пенсионерка собиралась заплатить миллион рублей за убийство сына. Мужчина вернулся из колонии, но мать не пустила его домой. Он утверждал, что имел право на жилплощадь, тогда женщина решила организовать убийство родственника и была задержана.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла школьница – девочка устала жить в квартире с плохим ремонтом.