Две мамы устроили кровавые разборки у детского сада и попали на видео: подробности

В конце ноября в Екатеринбурге две мамы подрались у детского сада в Академическом районе. Выяснились подробности конфликта. Одна из мам уверяет, что соперница напала на нее в тамбуре и избила. Женщина смогла добыть видеозаписи, сделанные камерами наблюдения, подтверждающие ее версию. Об этом сообщает E1.ru.

На видео видно, что мама по имени Мария пришла в сад в 17:11, на полчаса раньше, чем Анастасия. В 17:44 она внезапно направилась к тамбуру. Вероятно, Мария узнала из чата сада, что Анастасия собирается встретить своего ребенка и вот-вот придет. Драка началась примерно в 17:46, когда Анастасия позвонила в домофон и вошла в тамбур.

«Теперь она пытается лукавить, говоря, что встреча была случайной, и дает показания, будто мы встретились на улице. Избиение произошло в тамбуре, где нет камер, и она специально туда спряталась!» – пожаловалась Анастасия.

Она подчеркнула, что до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ей прописали постельный режим и таблетки.

Следственный комитет по Свердловской области принял дело о конфликте между женщинами.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Опрашиваются участницы и очевидцы происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей женщине», — сообщили в ведомстве.

Инцидент возник после обсуждения в социальных сетях драки молодых людей в местном торговом центре. По словам Анастасии, она оставила комментарий, касающийся предполагаемой национальности участников драки. В ответ муж Марии попросил уточнить, как женщина определила эту национальность.

Переписка завершилась конфликтом, в ходе которого Анастасия посоветовала мужу Марии «включить мозг», а Мария впоследствии обвинила Анастасию в хамстве и нарекла «дурой». На следующий день женщины встретились, и между ними произошла столкновение с пролитием крови.

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