Две девушки задержали вылет рейса на два с половиной часа из-за духоты

Вылет рейса Пхукет-Москва пришлось задержать на два с половиной часа из-за ругани двух пассажирок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Две девушки заявили, что на борту слишком душно и жарко. Они снимали на камеру салон и себя, сетуя, что в самолете нечем дышать. Через некоторое время у них началась паника.

Команда бортпроводников предложила вызвать бригаду врачей, однако пассажирки решили все же покинуть самолет. Отмечается, что, кроме двух подруг, на духоту больше никто не жаловался.

Так, из-за скандала рейс задерживается уже на два часа. Сейчас девушки ждут, пока сотрудники аэропорта выгрузят их багаж. В это время около 300 пассажиров остаются на борту. По данным источника, вылета ждать еще примерно 40 минут.

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