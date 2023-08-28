Две девушки прошлись в нижнем белье по центру города и заинтересовали полицейских

Полицейских заинтересовало видео с двумя девушками, которые публично оголились в центре Воронежа и попали на видео. Блондинка и брюнетка не смущались во время прогулки по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным источника, все произошло в конце августа, а ролик попал в Сеть 28 числа. На кадрах девушки позировали в полуобнаженном виде возле кинотеатра «Пролетарий» и театра кукол. На одной был бюстгальтер, а на второй – откровенные трусики.

Пользователи Сети так и не поняли, в чем был смысл видео. Некоторые решили, что дамы рекламируют нижнее белье, а другие подумали, что они проиграли в карты и выполняют задание.

В комментариях жители спорили, можно ли в таком виде появляться на улице и не нарушает ли это закон. Как оказалось, сотрудники полиции тоже видели кадры. В управлении МВД по Воронежской области уже заинтересовались видео и начали проверку в связи с его размещением в Сети.

Ранее мы писали о том, как жители Саратова задержали мужчину без штанов, пристававшего к мальчикам на улице. Они сделали это после того, как к ним за помощью обратились два мальчика. По словам детей, мужчина к ним приставал. На кадрах неизвестный сидит на асфальте в одной лишь футболке. За кадром слышны и другие голоса, одна из женщин говорит, что они ждут полицейских.