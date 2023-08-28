«Был задержан без штанов и трусов»: мужчина приставал к детям на улице

В Саратове жители задержали мужчину без штанов, который приставал к детям на улице. Они рассказали, что два ребенка обратились к ним за помощью. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Саратов».

По данным источника, инцидент произошел в прошедшую субботу, 26 августа в Волжском районе. На следующий день в Сети было опубликовано видео, на котором неизвестный полуголый мужчина сидит у забора. У него окровавленное лицо.

«Мужчина был задержан без штанов и трусов. Также, со слов очевидцев, этого мужчину увезла полиция», – пишут администраторы канала.

Отмечается, что его задержали жители. Они сделали это после того, как к ним за помощью обратились два мальчика. По словам детей, мужчина к ним приставал.

«Я его поймал. Дети обратились [за помощью]», – рассказывает житель.

На кадрах неизвестный сидит на асфальте в одной лишь футболке. За кадром слышны и другие голоса, одна из женщин говорит, что они ждут полицейских.

«Немножно отмутузили его», – добавила она.

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