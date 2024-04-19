Скончался не внезапно: выяснились детали смерти мебельного магната Сергея Зуева

Бизнесмен, мебельный магнат Сергей Зуев, умерший 18 апреля в возрасте 68 лет, полтора месяца назад был госпитализирован. Врачи подозревали у него транзисторную ишемическую атаку.

Об этом узнал сайт mk.ru.

СМИ писали, что смерть Зуева была внезапной. Однако издание утверждает, что это не совсем так.

1 марта Зуева доставили в больницу из загородного дома. Ему резко стало плохо – врачи заподозрили нарушение мозгового кровообращения. Ишемическая атака схожа по симптомам с инсультом, отмечает издание, и представляет опасность для людей старше 60-ти. Указывается, что Зуев мог так и не отойти до конца после удара. При этом его адвокат утверждает, что бизнесмен обращался к врачам по поводу обследования ЖКТ и перенес операцию, но восстановился.

Семья сочла смерть странной. Тем более, что Зуев умер накануне судов за активы «Трех китов». Некоторые иски рассматривались в Западной Европе.

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