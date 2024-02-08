Два сына и муж умерли: с родственниками превратившейся в мумию пенсионерки в Щелкове произошла трагедия

В Щелкове у превратившейся в мумию 78-летней пенсионерки умерли два сына и муж. С родственниками произошли разные трагедии.

Подробности приводит сайт mk.ru. Журналисты узнали об умерших родственниках от соседей женщины.

Старшему сыну на голову упал кирпич. Это случилось, когда он ехал за подарками для семьи невесты.

За ним скончался супруг пенсионерки: будучи пьяным, он по ошибке зашел в соседний дом и замерз насмерть. Младший сын умер во время службы в армии.

О том, что сама женщина скончалась, стало известно случайно. На первом этаже стали жаловаться на протечку труб. Но ни аварийные службы, ни управляющая компании не помогли в решении вопроса. Тогда отец хозяйки квартиры обратился в полицию, на место прибыл участковый. Он вскрыл дверь и нашел в туалете труп пенсионерки. Следов насильственной смерти не было. Предварительно, женщина умерла еще два года назад. Подробнее читайте здесь.