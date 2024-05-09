Два российских подростка упали в обморок на церемонии в честь 9 Мая: оба спортсмены

Два подростка – юноша и девушка – упали в обморок в Красноярске на церемонии в честь 9 Мая. Как рассказали в мэрии, оба спортсмены и на репетиции были в норме.

Подробности приводит портал NGS24.ru.

Подростки, потерявшие сознание, проводили показательные выступления возле городской администрации. Карабинерам стало плохо при построении.

Как сообщила корреспонденту издания командир поста № 1, с учетом того, что марш представляет собой большую физическую нагрузку, детям рекомендовали позавтракать. Но это сделали не все. После падения подростков в обморок возникла небольшая суета.

Ребята «пришли в норму», заверили в мэрии, и предположили, что сыграло роль волнение. Они продолжили участие в программе Дня Победы. Также стало известно, что перед мероприятием дети завтракали.

«Оба спортсмены, за плечами уже несколько десятков выступлений. Скорее всего, сыграло роль сильное волнение», - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области малыш утонул в ванне - в этот момент мать находилась в обмороке. Она хотела искупать четырехмесячную девочку, как вдруг закружилась голова.