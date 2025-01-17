Два ребенка случайно съели прах прадеда

В американском штате Колорадо мать-одиночка случайно выяснила, что ее младшие дети случайно съели прах прадеда. Об этом сообщает издание People.

Моника Лонг одна воспитывает трех сыновей — 14-летнего, трехлетнего и двухлетнего. Женщина призналась, что крайне тяжело следить за всеми и поддерживать порядок в доме. Однажды Лонг ждала гостей и решила убраться перед их визитом. По ее словам, в один момент она зашла в ванную, оставив младших детей в комнате. Американка уточнила, что ее не было всего четыре минуты, однако дети успели за это время устроить бардак.

Когда Лонг вышла из ванной, она обнаружила кучу неизвестной пыли вокруг детей — она была даже на их губах. Жительница США объяснила, что у нее не было возможности разбираться, что именно рассыпали сыновья. Она просто пропылесосила комнату, умыла наследников и забыла об этом случае. Только через несколько дней Лонг осознала, что случилось. Она нашла пустой контейнер, где должен был находиться прах ее деда. Оказалось, что сыновья женщины частично съели его: на их губах была не пыль, а прах мужчины.

Как отметила Лонг, она специально спрятала контейнер с прахом на верхних полках, однако ее сыновья научились добираться и до них.

«Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — поделилась американка.

Женщина рассказала о произошедшем своей бабушке. Та лишь посмеялась и призналась, что у нее еще сохранился прах ее супруга — прадеда мальчиков.

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