Медики сказали, что все кончено: мужчина открыл глаза за несколько часов до собственных похорон

В Индии пожилого мужчину едва не похоронили заживо. Он открыл глаза за несколько часов до начала погребения. «Умершего» 67-летнего пациента спас внимательный врач, который заметил, как тот пошевелил рукой.

Мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии, передает News9Live. Медики в скором времени констатировали смерть пациента. Тогда тело индийца повезли в родной город.

Там якобы умерший пациент оказался в местной больнице. Один из врачей, осматривавших мужчину, заметил, как тот едва пошевелил рукой. Через некоторое время состояние индуса улучшилось и он открыл глаза.

В то время, как мужчина находился без сознания, его родственники готовились к похоронам. Они начали собирать необходимые документы и готовить церемонию прощания.

Ранее в Индии мужчина проглотил цыпленка, чтобы вылечить бесплодие, и умер. Птенец, к удивлению патологоанатомов, остался жив.