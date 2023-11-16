Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани: есть погибшие

В Астрахани произошло обрушение жилого дома, расположенного по улице по Вокзальной. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как пояснили в региональном МЧС, обрушились два подъезда жилой пятиэтажки 1962 года постройки. 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание до обрушения.

Предположительно, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, из-за чего обрушилась часть здания. Помимо этого, жильцы сообщали, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея.

На месте происшествия объявлена минута тишины.

По данным mk.ru, в результате случившегося погибла 84-летняя женщина. Дом полностью отключили от коммуникаций. Под завалами продолжают искать людей.

Подробности уточняются.

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