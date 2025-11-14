Два известных рок-музыканта потерялись в лесах Норвегии, куда отправились на фотосессию

Двое известных в Норвегии музыкантов потерялись в лесах провинции Тренделаг, что в центральной части страны, куда они отправились на фотосессию. Власти приступили к поискам.

Как сообщает портал Metal Addict, в начале этой недели в соцсети Руне Кригха Рестада из блэк-метал–группы Slagmaur появилась запись, в которой сообщалось, что вместе со своим другом Снорре Рухом из коллектива Thorns он отправляется в «поход для мальчиков и ночь под открытым небом» в лесах Варгиет.

С тех пор о них ничего не было слышно. Район, куда поехали музыканты, известен своей пересеченной местностью и ограниченной доступностью, что усложняет поиски. Поисковую операцию также усложнил надвигающийся шторм.

По словам норвежских правоохранителей, Рух и Рестад панировали отправиться вглубь острова, переправиться через реку и переночевать на месте, чтобы на следующий день дойти до района Торсенгет и сделать там несколько фотографий.

В масштабной поисковой операции задействованы Красный Крест, местная пожарная служба и служба гражданской обороны. Автомобиль одного из них был найден в месте, отдаленном от маршрута. Это наводит на мысль, что мужчины могли выбрать другой путь. Непросто оказалось и отследить музыкантов.

«У одного из них нет зарегистрированного мобильного телефона, а телефон другого был найден между сиденьями в машине, которая была не заперта», — объяснили представители поисковой группы.

Однако позже читатели издания сообщили, что Снорре Рух и Руне Кригх Рестад, по имеющимся данным, живы и находятся в безопасности, а первоначальный отчет об их пропаже может быть неточным.

Оба музыканта пользуются большим уважением на норвежской блэк-метал-сцене.

