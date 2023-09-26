Два года за пинок: жителя Тамбовской области наказали за избиение полицейского

Жителю Тамбовской области дали два года колонии за пинок по ноге полицейского, об этом пишет Газета.Ru.

Как сообщает управление Следственного комитета по Тамбовской области, инцидент произошел еще 13 февраля 2023 года. Полицейские прибыли на вызов по поводу нападения пьяного мужчины на женщину.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, они попытались успокоить мужчину и предложили ему проехать для прохождения медицинского освидетельствования. Однако вместо того, чтобы утихомириться, мужчина продолжил вести себя агрессивно. В итоге во время задержания он пнул по ноге одного из полицейских.

В результате на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Накануне суд согласился с обвинительным заключением и назначил ему 2 года лишения свободы.

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