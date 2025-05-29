«Ничего себе вызов»: в Новороссийске спасли женщину, на которую напал домашний удав

В Новороссийске женщина обратилась к спасателям из-за нападения домашнего удава. Она рассказала, что трехметровая змея прокусила и обвинила ее руку. Об этом сообщил начальник городской «Службы спасения» Алексей Одеров.

По словам Одерова, он впервые столкнулся с «ручным» удавом. Мужчина отметил, что змея вцепилась в хозяйку, и она не могла никак ее снять, поэтому и обратилась за помощью. Специалисты прибыли на вызов и освободили россиянку из «плена». После этого они позвонили бригаде скорой помощи.

«Поместили змейку обратно в вольер. Ничего себе вызов», - поделился Одеров.

Состояние хозяйки удава после нападения не уточняется.

Напомним, что в мае правительство страны обновило список экзотических животных, которых нельзя содержать в доме. В него вошли крупные хищники, ядовитые рептилии, пауки, водные млекопитающие.

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