Два дня держали в заложниках: бабушку обманом заставили отдать 2 миллиона рублей и похитили

В Приморье мошенники обманули пенсионерку и уговорили перевести им на счет 2 миллиона рублей. Но этого им оказалось мало, поэтому они похитили женщину и требовали еще денег. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным источника, все произошло в городе Большой Камень. Неизвестный позвонил 75-летней жительнице и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что родственники хотят завладеть ее сбережениями. Но женщина якобы может обезопасить себя и перевести деньги другой счет. Для этого ей дали указание купить новый мобильный телефон и сообщить им номер. Пенсионерка согласилась, а 17 августа с ней снова связались злоумышленники.

Бабушке сказали приехать в банк во Владивостоке. Мошенник вызвал женщине такси и встретил в отделении, где она перевела на счет 2 миллиона рублей. Он также снял для нее гостиницу, где она была два дня. В это время внучке позвонили и сказали, что бабушка находится «под контролем». У девушки потребовали перевести 3 миллиона рублей. Она обратилась к правоохранителям.

19 августа женщину отвезли в Уссурийск под предлогом подписи необходимых документов. Там ее и обнаружили настоящие полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека из корыстных побуждений» и начато расследование.

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